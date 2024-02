China Carbon Graphite Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens China Carbon Graphite war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Unsere Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen keine starken positiven oder negativen Ausschläge bezüglich China Carbon Graphite gegeben hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende ist China Carbon Graphite mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (17,05 %) als schlecht zu bewerten, da die Differenz 17,05 Prozentpunkte beträgt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Carbon Graphite liegt der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hindeutet.

Insgesamt erhält die Aktie von China Carbon Graphite damit in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.