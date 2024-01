Want Want China Aktie: Gigantischer Hammer!

Want Want China wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,46 im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 70,03 einen Abstand von 79 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Want Want China mit 4,97 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse der Want Want China-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 4,72 HKD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 5,04 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat Want Want China im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,41 Prozent erzielt, was 4,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Nahrungsmittel"-Aktien liegt die Rendite von Want Want China aktuell 3,46 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.