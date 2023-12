Want Want China Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Want Want China hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor gut entwickelt. Mit einer Rendite von -7,97 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine mittlere Rendite von -10,44 Prozent aufweist, liegt Want Want China mit 2,47 Prozent darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der fundamentalen Bewertung zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Want Want China aktuell bei 14 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 71. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Want Want China-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (50,56) zeigt jedoch, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Want Want China.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Want Want China-Aktie für die letzten 200 Handelstage (5,06 HKD) um -8,5 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (4,63 HKD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (4,72 HKD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Want Want China-Aktie.