Want Want China Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zueinander erreicht. Der RSI der letzten 7 Tage für die Want Want China-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 51,08 weniger volatil. Dies bedeutet, dass die Want Want China-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Want Want China somit ein "Gut"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Want Want China aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Mit einem KGV von 14,79 liegt es insgesamt 80 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 72,28 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Want Want China keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Want Want China für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Want Want China derzeit bei 5,06 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 4,6 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,09 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4,74 HKD, was einer aktuellen Differenz von -2,95 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet "Neutral".