Wann ist der Bounce von Amazon, Microsoft und Nike vorbei? Was die Charts sagen

Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) und Nike, Inc (NYSE:NKE) wurden am Freitag alle leicht höher gehandelt, nachdem sie am Donnerstag zinsbullische Umkehrkerzen gedruckt hatten, was auf eine bevorstehende Erholung hindeutete. Ein Hammer-Candlestick-Muster entsteht, wenn ein roter oder grüner Candlestick mit einem langen unteren Docht und einem kurzen oberen Körper gedruckt wird, der einem Hammer ähnelt. Eine Hammerkerze kann, wenn… Hier weiterlesen