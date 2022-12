Wann hat dir eine Wohnimmobilie das letzte Mal 7 % Mietrendite eingebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Eine Wohnimmobilie, die einem eine Mietrendite von 7 % ermöglicht? In dem aktuellen, heißen Immobilienmarkt müsste man dafür inzwischen sehr früh gekauft haben. Oder einfach die Möglichkeit haben, hohe Mietpreise durchzusetzen. Oder beides.

Es ist selten in diesem sehr speziellen Segment möglich, auf eine solche Rendite zu kommen. Das macht einige börsennotierte Produkte derzeit nur umso attraktiver.

Anstatt reichlich Kapital in einer einzelnen Wohnimmobilie zu binden, könnte man einfach ab 23,40 Euro eine interessante Aktie kaufen. Und sie bietet voraussichtlich 7 % Dividendenrendite, was einer Mietrendite zumindest nahe kommen kann. Sehen wir uns das etwas näher an sowie weitere mögliche Vorteile.

Wie eine Wohnimmobilie mit 7 % Mietrendite?

Natürlich kann eine Aktie niemals in Gänze eine Wohnimmobilie ersetzen. Es fehlt der Grundbucheintrag und Weiteres. Aber das hat nicht nur Nachteile. Mit einer selbst verwalteten Immobilie gibt es schließlich auch den Aufwand und die Administration, die bei einer Aktie entfällt. Das heißt: Wir können uns auf den Grundkompromiss konzentrieren, dass es lediglich um eine Investition für eine Rendite geht.

Vonovia (WKN: A1ML7J) ist die Aktie, die mit diesen Konditionen aufwarten kann. Wenn das Management des DAX-Konzerns erneut 1,66 Euro je Aktie an die Investoren auszahlen sollte, gäbe es bei einem Aktienkurs von 23,40 Euro 7,09 % Dividendenrendite. Das setzen wir einfach mit der Mietrendite gleich. Wobei der Wohnimmobilienkonzern natürlich noch seine Kosten hat. Aber bedenken wir: Abzüglich der Kosten ist das historisch sogar möglich gewesen. Das bedeutet, dass die Dienstleistungen in dem Preis dieser Bewertungen eigentlich schon enthalten sind.

Zudem gibt es noch andere Vorteile im Vergleich zu einer Wohnimmobilie. Bei der Vonovia-Aktie erhält man seine Dividende nicht von einer Immobilie. Das reduziert das Risiko eines Ausfalls bei Leerstand oder einem Mieter, der gegebenenfalls die eigene Wohnung verwüstet, was sehr teuer sein kann. Nein, sondern die Mieteinnahmen kommen zudem von rund einer halben Million Wohneinheiten, was zugleich ein sehr defensives Fundament darstellt.

Rendite, Unterschiede, Risiken …

Die Vonovia-Aktie kann daher attraktive 7 % Dividendenrendite ermöglichen. Das sollten wir uns einmal durch den Kopf gehen lassen und uns fragen, wo es noch Wohnimmobilien mit einem solchen Potenzial bei der Mietrendite gibt. Im Endeffekt ist zumindest der Markt ähnlich, es geht nämlich genau um dieses Immobiliensegment.

Vonovia ist natürlich trotzdem keine eierlegende Wollmilchsau im Markt. Alleine die Aktienkursperformance zeigt eine gewisse Skepsis des Marktes, die sich auf die bilanzielle Verschuldung zurückführen lässt. Wenn mittel- bis langfristig die Dividende jedoch sicher bleibt, ergäbe sich eine attraktive Chance für Investoren, die außerdem skalierbar ist. Das wiederum begrenzt das Risiko weiterhin.

