Wanka Online Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Relation von Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit ermittelt. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Wanka Online wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Wanka Online-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Wanka Online liegt bei 56,25, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Somit erhält Wanka Online eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bei Wanka Online festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Wanka Online in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Wanka Online derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,19 HKD, womit der Kurs der Aktie (0,159 HKD) um -16,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,17 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -6,47 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".