Wanka Online Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Wanka Online-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,18 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 0,157 HKD einen Abstand von -12,78 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,16 HKD, was einer Differenz von -1,88 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet daher ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Tendenz zu positiven Themen in den sozialen Medien, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet, sodass Wanka Online in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der privaten Nutzer in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung als eher neutral einzustufen ist. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen rund um den Wert besprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Abschließend lässt sich mithilfe des Relative Strength Index (RSI) eine Einschätzung treffen, ob das Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 68, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,63 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Wanka Online.