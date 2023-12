Wanka Online Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Wanka Online-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,19 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,162 HKD liegt, was einem Unterschied von -14,74 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,17 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nur um -4,71 Prozent darunter, wodurch die Aktie als "neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wanka Online-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,33 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Ebenso verhält es sich mit dem RSI25, der mit einem Wert von 54,26 ebenfalls eine neutrale Bewertung liefert.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung der Wanka Online-Aktie über einen längeren Zeitraum deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls neutrale Signale, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Wanka Online beschäftigt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.