Wanhua Chemical wird immer uninteressanter …

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Wanhua Chemical in den sozialen Medien intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Dennoch war das Interesse am Unternehmen weder besonders positiv noch negativ, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Analytische Studien zeigen jedoch, dass vor allem negative Signale kommuniziert wurden, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Chemikalienbranche hat Wanhua Chemical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,11 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von -0,86 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -21,25 Prozent im Materialiensektor liegt das Unternehmen 0,86 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wanhua Chemical derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um -12,99 Prozent über dem GD200, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 der Aktie weist hingegen eine Abweichung von +0,84 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wanhua Chemical derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleich Aktienkurs, der technischen Analyse und des Relative Strength Index für die Aktie von Wanhua Chemical.