Wanhua Chemical Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die technische Analyse der Wanhua Chemical-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 89,33 CNH verläuft. Der Aktienkurs liegt mit 76,2 CNH 14,7 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 81,25 CNH ergibt sich ein negatives Signal von -6,22 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wanhua Chemical liegt bei 45,1 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 67,18, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Chemikalien-Branche hat die Wanhua Chemical-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -3,06 Prozent gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Wanhua Chemical in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.