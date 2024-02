Wanhua Chemical Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Wanhua Chemical in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Obwohl es eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz gab, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde, erhält Wanhua Chemical insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Stimmung bezüglich Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Eine Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Wanhua Chemical in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Neutral" Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Wanhua Chemical-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine neutrale Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Wanhua Chemical bei -22,11 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -24,79 Prozent aufweist, liegt die Aktie von Wanhua Chemical mit 2,68 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.