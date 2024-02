Wanhua Chemical Aktie: Was soll das denn werden?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Wanhua Chemical können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Diese Analyse liefert interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist nur geringfügige Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Wanhua Chemical in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Wanhua Chemical mit -22,11 Prozent um mehr als 1 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,67 Prozent, wobei Wanhua Chemical um 0,56 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wanhua Chemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 85,67 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (74,54 CNH) weicht somit um -12,99 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 73,92 CNH, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,84 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Wanhua Chemical-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Wanhua Chemical liegt der RSI7 aktuell bei 35,53 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale (Wert: 51,04), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Wanhua Chemical-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.