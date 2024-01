Wanhua Chemical Aktie: Hilfe!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Wanhua Chemical war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, so die Auswertung der Redaktion auf Basis von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Zusätzlich wurden 6 positive und 1 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Wanhua Chemical-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -11,27 Prozent erzielt, was 3,99 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,28 Prozent, und Wanhua Chemical liegt aktuell 3,99 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf Wanhua Chemical. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment als "Neutral" und in Bezug auf den Buzz als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Wanhua Chemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 89,08 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 76,82 CNH lag, was einer Abweichung von -13,76 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Wanhua Chemical-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.