Wanhua Chemical Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Wanhua Chemical verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,27 Prozent, was 4,64 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -6,63 Prozent, und Wanhua Chemical liegt aktuell 4,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht wird die Wanhua Chemical derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 88,62 CNH, was einer Abweichung von -15,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist mit 80,17 CNH eine Abweichung von -6,2 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Wanhua Chemical mit einem Wert von 64,27 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch die Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den Diskussionen in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, ergibt die Analyse lediglich eine "Neutral" Empfehlung.

Insgesamt ist die Einschätzung für die Aktie von Wanhua Chemical aufgrund der genannten Faktoren insgesamt "Neutral".