Wanguo Mining Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Aktienkurs von Wanguo Mining hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 94,93 Prozent erzielt, was mehr als 102 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -7,57 Prozent, wobei Wanguo Mining mit 102,49 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wanguo Mining-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,8 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,67 HKD, was einem Unterschied von +31,07 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,29 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +11,55 Prozent Abweichung, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält.

In den letzten zwei Wochen wurde die Anleger-Stimmung zu Wanguo Mining in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet ist die Aktie von Wanguo Mining nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet einzustufen. Das KGV von 11,7 liegt insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 51,38 beträgt. Aus fundamentaler Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

