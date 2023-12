Wanguo Mining Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wanguo Mining-Aktie beträgt aktuell 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 38,85, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Analyse des RSI der Wanguo Mining-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Wanguo Mining-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 73,93 Prozent erzielt, was 81,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,28 Prozent, und Wanguo Mining übertrifft diesen Wert um 81,2 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Wanguo Mining beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 51 haben. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist nicht bedeutend gestiegen oder gefallen. Daher erhält die Wanguo Mining-Aktie in den Kategorien Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.