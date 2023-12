Wangsu Science Aktie: Ist das wirklich normal?

Derzeit schüttet Wangsu Science & nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,12 Prozentpunkte (0,71 % gegenüber 0,6 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg ähnlicher Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche, erzielte Wangsu Science & in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 36,79 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,88 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 12,48 Prozent im letzten Jahr deutlich über dem Durchschnitt, und Wangsu Science & lag sogar um 24,31 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat ergeben, dass die Diskussionsintensität bei Wangsu Science & stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wangsu Science &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,11 CNH liegt, und der letzte Schlusskurs (7,41 CNH) auf ähnlichem Niveau (+4,22 Prozent) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,13 CNH) zeigt einen ähnlichen Wert zum letzten Schlusskurs (+3,93 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wangsu Science &-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.