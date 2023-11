Wangsu Science Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse von Aktien spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten. Trendfolgende Indikatoren geben Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt angewendet wird.

Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Wangsu Science &-Aktie beträgt derzeit 7,04 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,99 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,71 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,92 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +1,01 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt. Daher wird auch auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Wangsu Science &-Aktie werden auch in den sozialen Medien diskutiert. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Diskussionen und Stimmungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum misst. Der RSI für die Wangsu Science &-Aktie beträgt aktuell 83,87, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 48, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des RSI.

Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, liegt aktuell bei 0,71 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,6 Prozent liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Dividendenpolitik der Wangsu Science &-Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Indikatoren eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Wangsu Science &-Aktie, basierend auf trendfolgenden Indikatoren, Anlegerstimmungen, RSI und Dividendenrendite. Diese Informationen sind wichtige Aspekte für Investoren, um fundierte Entscheidungen zu treffen.