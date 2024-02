Wangneng Environment Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wangneng Environment liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als neutral eingestuft wird. Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -10,13 Prozent und zum Industriesektor von -13,79 Prozent zu einer Unterperformance von -18,18 Prozent führt. Dies resultiert in einer negativen Bewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Wangneng Environment mit 1,55 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,51 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird festgestellt, dass Wangneng Environment weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (54,7 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (59,52 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den RSI.

Zusammenfassend wird Wangneng Environment basierend auf fundamentalen Kriterien als neutral bewertet, mit einer negativen Einschätzung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und den Relative Strength Index.