Wangfujing-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Wangfujing-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 14,14 CNH, was einer Abweichung von -4,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, fällt die Bewertung mit einer Distanz von -23,48 Prozent zum GD200 hingegen "Schlecht" aus. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Wangfujing haben wir sowohl die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet als auch die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei ergibt sich ein gutes langfristiges Stimmungsbild, da die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Wangfujing bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben in den letzten Tagen vor allem negative Meinungen hervorgebracht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Weiterhin zeigen Studien, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Ebene von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Wangfujing im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von -47,35 Prozent um mehr als 39 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit -14,9 Prozent und einer Abweichung von 32,45 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.