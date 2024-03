Wangfujing Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wangfujing ist laut einer Analyse überwiegend negativ. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen über das Unternehmen verbreitet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die kommunikativen Tätigkeiten wiesen hauptsächlich "Schlecht"-Signale auf. Insgesamt ergibt sich laut der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Wangfujing im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,35 Prozent erzielt, was 35,35 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -15,22 Prozent, und Wangfujing liegt aktuell 32,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Wangfujing wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. In diesem Fall zeigte die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Wangfujing die Note "Gut" vergeben.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde festgestellt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Wangfujing daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.