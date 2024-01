Wangfujing Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Stimmung am Aktienmarkt kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage eingeschätzt werden. Nach einer Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten wurde festgestellt, dass die Kommentare zu Wangfujing überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Hierbei ergab sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund von neun konkret berechneten Signalen. Insgesamt wird Wangfujing hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob Wangfujing aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,02 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Wangfujing überkauft ist. Daher wird das Wertpapier in Bezug auf den RSI25 mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Wangfujing im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,98 Prozent erzielt, was 49,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt die Aktie 42,87 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 15,37 CNH 25,35 Prozent unter dem GD200 (20,59 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 17,05 CNH ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -9,85 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Wangfujing-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.