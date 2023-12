Wangfujing Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Wangfujing analysiert. Derzeit liegt der RSI7 bei 67,52 Punkten, was darauf hinweist, dass Wangfujing weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 69,39, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wangfujing-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 21,26 CNH, während der aktuelle Kurs bei 16,21 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -23,75 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 17,72 CNH, was einer Abweichung von -8,52 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Wangfujing-Aktie im vergangenen Jahr bei -37,13 Prozent, was 44,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt die aktuelle Rendite 39,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Für die Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation ebenfalls von Bedeutung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Wangfujing.

Sollten Wangfujing Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Wangfujing jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wangfujing-Analyse.

Wangfujing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...