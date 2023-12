Wangfujing Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI wird in der Finanzmarktanalyse häufig eingesetzt. Bei der Betrachtung von Wangfujing anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage ergibt sich ein Wert von 63,41 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 65,61 Punkten im neutralen Bereich, was der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Wangfujing im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,13 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Aktie somit 44,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 2,59 Prozent, wobei Wangfujing aktuell 39,72 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Wangfujing in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hierfür erhält Wangfujing eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie demnach auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Wangfujing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,42 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 16,67 CNH lag, was einer Abweichung von -22,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 17,91 CNH und einer Abweichung von -6,92 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Wangfujing-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.