Wangfujing Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Wangfujing gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut". Statistische Auswertungen auf der Grundlage großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Wangfujing im letzten Jahr eine Rendite von -48,12 Prozent erzielt, was 54,56 Prozent unter dem Durchschnitt (6,44 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -0,05 Prozent, wobei Wangfujing aktuell 48,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Wangfujing verzeichnet werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Wangfujing daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wangfujing-Aktie von 15,75 CNH mit -22,79 Prozent Entfernung vom GD200 (20,4 CNH) aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 16,86 CNH auf, was zu einem Abstand von -6,58 Prozent führt und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Wangfujing-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.