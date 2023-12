Wang On Properties Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Wang On Properties bei 50, was auf Neutralität hinweist. Auch der RSI25-Wert von 56 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

Die Diskussion in den Social Media zeigt ein ähnliches Bild, da die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Wang On Properties eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Wang On Properties in den Social Media, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wang On Properties-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,05 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,043 HKD liegt, was einer Abweichung von -14 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Bewertung für die Wang On Properties-Aktie auf Basis der technischen Analyse.