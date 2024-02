Wang On Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Wang On-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,04 HKD aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 0,035 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -12,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,04 HKD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt die Diskussionsintensität für die Wang On-Aktie in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Wang On in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Wang On-Aktie liegt für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 62,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.