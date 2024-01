Wang On Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Wang On-Aktie wird laut technischer Analyse und Sentiment-Bewertung als "Neutral" eingestuft. Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 0,04 HKD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,04 HKD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 HKD zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wang On-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Wang On. Die Stimmungsänderung bleibt langfristig gesehen weitgehend unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls als eher neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergibt überwiegend neutrale Themen, weshalb auch hier die Einstufung als "Neutral" erfolgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist mit einem Wert von 100 eine "überverkaufte" Einstufung auf, während der RSI25 bei 61,54 eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Einstufung der Wang On-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf Sentiment und Anleger-Stimmung, während der RSI eine eher negative Tendenz aufzeigt.