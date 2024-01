Wandisco Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufsituation deutet auf mögliche Kursrückgänge hin, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Cirata liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Cirata weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit drei Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cirata unterhalten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Cirata beträgt 0 Prozent, was 13,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 13,12) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Cirata-Aktie ein Durchschnitt von 178,67 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,74 GBP, was einem Unterschied von -99,59 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (0,61 GBP) zeigt hingegen einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,31 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cirata-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.