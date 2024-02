Wandisco Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cirata-Aktie liegt bei 42 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen Wert von 42,22 und bestätigt somit die neutrale Einschätzung. Die technische Analyse ergibt eine negative Abweichung von -99,37 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer schlechten Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung für Cirata ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer guten Einschätzung führt. Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Cirata mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13,26 Prozent, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt sich für Cirata eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und der Dividendenpolitik.