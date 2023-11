Wandisco Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Aktie von Cirata zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 340,74 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,592 GBP liegt und somit einen Abstand von -99,83 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 6,33 GBP, was einer Differenz von -90,65 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Kommunikation im Netz als weicher Faktor zur Einschätzung der Aktie herangezogen. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die Dividendenrendite von Cirata beträgt aktuell 0 Prozent in Relation zum Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cirata liegt bei 8,77, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für diese Kategorie.

Die technische Analyse, das Sentiment und die Dividendenrendite deuten insgesamt auf eine eher negative bis neutrale Einschätzung der Aktie von Cirata hin. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.