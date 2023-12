Wandisco Aktie: Viel Lärm um nichts!

Cirata: Schlechte Dividende und Aktienkursperformance

Die Bewertung von Cirata im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software fällt negativ aus, da die Dividende mit 0 % deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,15 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Cirata. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Beiträge zu Cirata zeigt, dass die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Vergleich der Aktienkursperformance zeigt, dass Cirata im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -87,2 % erzielt hat, was mehr als 75 % unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite mit -12,97 % deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cirata ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt zeigt sich, dass Cirata in verschiedenen Bewertungskategorien negative Bewertungen erhält, insbesondere in Bezug auf Dividende, Aktienkursperformance und Aufmerksamkeit der Anleger.