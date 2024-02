Wandisco Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Cirata zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -87,2 Prozent, was mehr als 80 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei -4,96 Prozent lag, liegt Cirata mit 82,25 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cirata. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Cirata in etwa so viel wie üblich diskutiert wurde, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cirata-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cirata.