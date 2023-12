Wandisco Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die technische Analyse der Cirata basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 244,32 GBP, während der Aktienkurs bei 0,74 GBP liegt, was einer Abweichung von -99,7 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,58 GBP über die vergangenen 50 Tage, was einer Abweichung von +27,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cirata in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Cirata weist darauf hin, dass das Unternehmen momentan durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cirata-Aktie derzeit als "überverkauft" einzustufen ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 21,05 Punkten, während der RSI25 bei 24,23 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie in diesem Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -13,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cirata aktuell 0 beträgt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Cirata eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.