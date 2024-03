Wandisco Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse der Cirata-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 7,21 GBP lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 68,2 GBP verzeichnet, was einer deutlichen Steigerung von 845,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut". Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,88 GBP wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um 281,43 Prozent darüber lag. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird Cirata somit in der einfachen Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Performance von -87,2 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Underperformance von -82,11 Prozent im Vergleich zur "Software"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit -7,11 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 80,09 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Cirata in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cirata in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion neutral bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass Cirata momentan nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Cirata liegt bei 0 Prozent, was 13,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Software"-Branche liegt. Aufgrund dieser unrentablen Dividendenrendite wird die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.