Wandisco Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Eine Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Cirata größtenteils positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Cirata in den sozialen Medien aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schneidet Cirata im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (13,01 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cirata von 0,67 GBP mit -99,76 Prozent stark vom GD200 (283,7 GBP) abweicht, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 0,57 GBP auf, was ein Abstand von +17,54 Prozent zum Durchschnitt aus 50 Tagen bedeutet. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Cirata festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.