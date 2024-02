Wanda Hotel Development Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu bewerten. Der aktuelle RSI-Wert für die Wanda Hotel Development-Aktie beträgt 21,05, was auf eine Überverkauft-Einstufung hinweist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 26, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über Wanda Hotel Development langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum bemerkbar, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Wanda Hotel Development eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wanda Hotel Development-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -4,62 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine Abweichung von +7,83 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Wanda Hotel Development-Aktie somit gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz sowie die technische Analyse.