Wanda Film Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Wanda Film betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 12,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wanda Film derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,69, was bedeutet, dass Wanda Film weder überkauft noch überverkauft ist und das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir bei Wanda Film eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über die Aktie von Wanda Film veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Wanda Film, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Wanda Film derzeit als "Neutral" einzustufen. Sowohl der GD200 als auch der GD50 signalisieren eine Neutralsituation für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der verschiedenen Indikatoren die Gesamtbewertung "Gut" für Wanda Film.