Wanda Film Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse von Wanda Film zeigt, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,28 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,39 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,7 Prozent entspricht. Daher erhält Wanda Film eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 12,6 CNH, was einer Abweichung von -1,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wanda Film-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung ist ebenfalls negativ, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie von Wanda Film in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.