Wanda Film Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für sieben Tage auf. Aktuell weist der RSI für die Wanda Film-Aktie einen Wert von 65,45 auf, was auf Neutralität hindeutet. Eine Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 39, was ebenfalls auf Neutralität hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Wanda Film-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Aktuell liegt dieser bei 13,37 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,46 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,81 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (12,69 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,81 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Aufmerksamkeit, rund um die Wanda Film-Aktie werden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet positiv ist, woraus sich eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wanda Film zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wanda Film eingestellt waren. Es gab kaum negative Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Wanda Film daher auch in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.