Wanda Film Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die technische Analyse der Wanda Film-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 13,22 CNH sich um -0,45 Prozent vom GD200 (13,28 CNH) entfernt hat. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 12,66 CNH. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand zum GD200 bei +4,42 Prozent liegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Wanda Film-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Wanda Film in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher wird auch hierfür eine "Gut"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Wanda Film eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Wanda Film daher eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI steht bei 42,95 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 43,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wanda Film weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Wanda Film-Aktie daher unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.