Wanbangde New Building Materials Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die technische Analyse der Wanbangde Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 7,4 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 6,62 CNH, was einem Unterschied von -10,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (6,76 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,07 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Wanbangde Pharmaceutical-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -29,86 Prozent erzielt, was 28,53 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite sogar 30,92 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 84,85 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI25 weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Wanbangde Pharmaceutical-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Wanbangde Pharmaceutical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen weisen überwiegend positive Themen auf, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.