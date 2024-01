Wanbangde New Building Materials Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der Wanbangde Pharmaceutical bei 47,62, was auf Neutralität hinweist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 68, was ebenfalls als neutral zu bewerten ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Wanbangde Pharmaceutical bei 6,4 CNH, was einem Abstand von -3,18 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Diese kurzfristige Einschätzung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage beträgt -11,36 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" führt.

Der Aktienkurs der Wanbangde Pharmaceutical verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,28 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 24,45 Prozent bedeutet. Im Branchenvergleich der "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie aktuell sogar um 26,69 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite, wodurch die Gesamtbewertung auf dieser Ebene als "Schlecht" ausfällt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Wanbangde Pharmaceutical-Aktie führt.