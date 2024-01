Wanbangde New Building Materials Aktie: Interessante Aussichten?

Das Internet und die sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar umdrehen. Dies führt zu neuen Einschätzungen, basierend auf der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung. Bei Wanbangde Pharmaceutical wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb die Bewertung "Gut" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Wanbangde Pharmaceutical im letzten Jahr eine Rendite von -26,28 Prozent erzielt. Dies ist 24,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Metalle und Bergbau" beträgt 0,56 Prozent, und Wanbangde Pharmaceutical liegt aktuell 26,83 Prozent darunter.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Wanbangde Pharmaceutical beträgt der 7-Tage-RSI 28,89 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,11, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Wanbangde Pharmaceutical auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses aktuell als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,18 CNH, während der Aktienkurs bei 6,41 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,72 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 6,62 CNH, was einer Abweichung von -3,17 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.