Wanbangde New Building Materials Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Wanbangde Pharmaceutical diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Wanbangde Pharmaceutical. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Wanbangde Pharmaceutical eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Wanbangde Pharmaceutical somit ein "Neutral"-Wert.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wanbangde Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,24 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (6,21 CNH) weicht somit um -14,23 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Unterperformance, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Wanbangde Pharmaceutical-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Wanbangde Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,83 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ist dies eine Underperformance von -30,72 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 28,24 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.