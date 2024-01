Wan Xiang Qian Chao Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Wanxiang Qianchao beträgt das aktuelle KGV 22. In der Branche "Automatische Komponenten" liegt das durchschnittliche KGV bei 0. Daher ist Wanxiang Qianchao aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung hat sich für Wanxiang Qianchao in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Wanxiang Qianchao liegt bei 94,29 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt eine Überkauft-Situation (Wert: 74,76), wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Wanxiang Qianchao eine Performance von 11,1 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 12,66 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,57 Prozent im Branchenvergleich für Wanxiang Qianchao. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Wanxiang Qianchao 5 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating führt.

