Wan Xiang Qian Chao Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von Wanxiang Qianchao konnte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,1 Prozent verzeichnen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche eine Outperformance von +24,48 Prozent bedeutet, da diese im Durchschnitt um -13,38 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -13,81 Prozent hatte, lag Wanxiang Qianchao 24,91 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Wanxiang Qianchao derzeit bei 5,2 CNH liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 4,73 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,04 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,86 CNH, was einer Differenz von -2,67 Prozent entspricht und damit zu einem "Neutral"-Signal führt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund somit "Neutral".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für die Wanxiang Qianchao-Aktie bei 55,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Wanxiang Qianchao eine Dividendenrendite von 5,08 % aus, was 3,42 Prozentpunkte mehr ist als die im Mittel üblichen 1,67 % in der Branche Automatische Komponenten. Diese höhere Dividendenrendite führt zu einer Einstufung als "Gut".