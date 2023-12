Wan Xiang Qian Chao Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von Wanxiang Qianchao hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt um 13,7 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Wanxiang Qianchao in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -2,61 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,39 Prozent, wobei Wanxiang Qianchao mit 4,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Wanxiang Qianchao mit einem Kurs von 5,19 CNH aktuell -2,81 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,7 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Wanxiang Qianchao beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,69, was auch zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird Wanxiang Qianchao insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Wanxiang Qianchao in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet wird. Zudem deutet die gestiegene Aufmerksamkeit darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.