Wan Leader Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Wan Leader-Aktie hat in Bezug auf die Dividende eine niedrige Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,69 %. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine neutrale Einschätzung abgegeben und die Diskussionintensität als mittel eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 71 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Wan Leader.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wan Leader bei 8,31, was unter dem Branchendurchschnitt von 13,99 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.